День рождение автора «Алисы в стране чудес»: Льюис Кэрролл был невыносимым человеком

185 лет назад родился Чарльз Лютвидж Доджсон, литературный псевдоним которого Льюис Кэрролл. Именно он написал «Алиса в стране чудес».

Друзья характеризовали Кэрролла, как совершенно невыносимого человека, тирана, который постоянно пользовался своими товарищами для личной выгоды. Исходя из его бессмертного произведения, многие считали, что мужчина является веселым человеком. Писатель родился 27 января в 1832 году, он был учителем математики и священником. Мужчина не воспринимал свое имя, поэтому для литературной деятельности использовал псевдоним. Несмотря на то, что литературное имя он придумал самостоятельно, прошлого время, и его он также стал ненавидеть. Когда кто-то из окружения использовал во время обращения его псевдоним, писатель приходил в бешенство.

Еще одним хобби Кэрролла являлось фото. Известно, что творческая личность совершенно не стеснялся оборудовать собственную фотолабораторию в домах, где проживают его товарищи, которые не очень были рады этому. Но на недовольство друзей мужчина не обращал внимание. Страдали от Доджсона также его модели, которые в основном были красивые девушки. Процедура съемок была для них изнурительной.