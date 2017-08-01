Денис Кукояка сообщил о смерти своего отца

Актёр Денис Кукояка рассказал пользователям социальной сети о том, что его отец ушел из жизни. На данный момент практически ничего не известно о причинах смерти родственника актера.

Денис Кукояка, актёр, получивший популярность среди российских телезрителей после участия в съемках сериала «Гражданский брак», сообщил своим поклонникам трагическую новость. Дело в том, что в минувшую субботу ушел из жизни его отец. Денис написал в микроблоге о том, что он всегда любил, и будет любить своего папу. Также артист пообещал покойному отцу, что когда-нибудь он сможет стать таким же сильным и стойким, как и он.

29.07.17 день когда умер мой Папа. Я тебя любил, люблю и буду любить. Обещаю, что когда-нибудь я буду сильный и стойкий как ты. Когда-нибудь, но не сейчас(((( Пусть земля тебе будет пухом. A post shared by Денис Кукояка (@denisque) on Jul 31, 2017 at 6:58am PDT

Напомним, за несколько дней до смерти близкого человека актер впервые стал отцом. Его супруга Елена Панарина подарила ему дочку, которую счастливые родители назвали Василисой. Сейчас супруга актера прекрасно себя чувствует и восстанавливается после родов. Она, как и многие родители, предпочитает пока скрывать лицо ребенка от любопытных поклонников. Недавно она разместила в микроблоге снимок, на котором была запечатлена ножка новорожденной девочки.