Денис Кукояка сообщил о смерти своего отца

Актёр Денис Кукояка рассказал пользователям социальной сети о том, что его отец ушел из жизни. На данный момент практически ничего не известно о причинах смерти родственника актера.
Денис Кукояка, актёр, получивший популярность среди российских телезрителей после участия в съемках сериала «Гражданский брак», сообщил своим поклонникам трагическую новость. Дело в том, что в минувшую субботу ушел из жизни его отец. Денис написал в микроблоге о том, что он всегда любил, и будет любить своего папу. Также артист пообещал покойному отцу, что когда-нибудь он сможет стать таким же сильным и стойким, как и он.
Напомним, за несколько дней до смерти близкого человека актер впервые стал отцом. Его супруга Елена Панарина подарила ему дочку, которую счастливые родители назвали Василисой. Сейчас супруга актера прекрасно себя чувствует и восстанавливается после родов. Она, как и многие родители, предпочитает пока скрывать лицо ребенка от любопытных поклонников. Недавно она разместила в микроблоге снимок, на котором была запечатлена ножка новорожденной девочки.