Денис Кукояка сообщил о смерти своего отца

29.07.17 день когда умер мой Папа. Я тебя любил, люблю и буду любить. Обещаю, что когда-нибудь я буду сильный и стойкий как ты. Когда-нибудь, но не сейчас(((( Пусть земля тебе будет пухом.

