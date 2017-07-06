Денис Матросов, российский актер, признался что ему пришлось отложить свою свадьбу из-за отсутствия средств. Недавно его обокрали и унесли те средства, которые он копил на свадебное торжество целый год. Но Денис не унывает, и берется за любые предложения, которые поступают к нему от режиссеров.

Загородный дом актера Дениса Матросова недавно был обворован. Злоумышленники унесли с собой все деньги, которые Денис и его гражданская жена Ольга откладывали на свою свадьбу в течение целого года. У пары уже есть сын Федор, но свадьбу теперь придется отодвинуть на неопределенный срок, хотя влюбленные хотели сыграть ее этим летом. Также исчезли деньги, предназначенные для развития некоторых театральных проектов.

Теперь Денису приходится экономить на всем. В этом году они с Ольгой никуда не поедут отдыхать, потому что средств им хватает только на самое необходимое. Но Матросов не унывает, он старается много работать и берется за все предложения, которые дают ему режиссеры. Матросов уверен, что скоро ему хватит не только на шикарную свадьбу, но и на богатую жизнь.

По его словам, Ольга занимается его бумагами и переговорами с адвокатами, чем очень помогает. Несмотря на то, что кража стала для них шоком, они не опускают руки и не видят ничего плохого в том, чтобы подождать со свадьбой еще какое-то время. У них за плечами уже был опыт прошлых браков, так что Америку они для себя все равно не откроют, признался Денис.

Что касается воров, то, по словам актера, расследование сдвинулось с мертвой точки, поэтому он надеется, что преступников найдут и вынесут им справедливый приговор.