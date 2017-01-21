Дети Трампа поддержали его во время инаугурации

На протяжении всего вчерашнего дня, во время инаугурации и на балу, рядом с новым президентом США находилась вся его семья. На торжественном балу все были поражены трогательным танцем Трампа с супругой.

Перед началом торжественного бала Трамп появился из-за кулис вместе с супругой, которая для мероприятия выбрала длиной платье молочного цвета. Стоит отметить, что наряд Первой Леди был одной из главных интриг этого вечера. После приветственной речи американский лидер пригласил Меланью на танец, а затем к президентской паре присоединились их дети вместе со своими избранниками и новым вице-президентом со своей женой.

Стоит отметить, что Меланья является третьей супругой миллиардера. У мужчины пять детей: Дональд младший, Иванка, Эрик, Тиффани и Бэррон. Его взрослые дети создали семьи и подарили богатому дедушке восемь внуков. Старший сын лидера США, является бизнесменом. На сегодняшний день он совместно с сестрой Иванкой и братом Эриком управляют компанией отца. Иванка Трамп является не только бизнесвумен, но и фотомоделью с 1997 года. Постепенно девушка стала отдавать предпочтение бизнесу и писательской деятельности. Средний ребенок Эрик также последовал примеру отца и стал бизнесменом. Мужчина часто выступает в качестве мецената. Дочь Тиффани, как и ее сводная сестра Иванка, подалась в модельный бизнес. Активно ведет блог в Инстаграм, который насчитывает более 500000 подписчиков, год назад стала спикером республиканской конвенции. Младший ребенок американского лидера Бэррон пока является подростком, но очевидно, что и он в будущем поможет отцу в управлении его компаниями.