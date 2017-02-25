Диана Шурыгина, прославившаяся после своего же изнасилования, как и обещала, записала видео с ответами на самые интересные вопросы подписчиков. Девушка выбирала только цензурные вопросы, не оскорбляющие ее честь и достоинство. Ролик в считанные часы собрал сотни тысяч просмотров.

Примечательно, что непосредственно о насильнике Диана предпочла не говорить. В большей степени речь зашла о бытовых вопросах. Ролик длится менее четырех минут. Диана опубликовала его на своем личном канале на «Ютубе», который завела относительно недавно.

Буквально за несколько часов видео набрало сотни тысяч просмотров. А к текущему часу количество просмотров почти достигает 650 тысяч. Возможно, даже сама Диана не рассчитывала на такой успех своего видео. Определенно, ее канал на «Ютубе» пользуется и будет пользоваться большим спросом.

При этом большинство посмотревших видео пользователей не оценили ролик. Против почти 19 тысяч лайков стоят более 71 тысячи дизлайков.

Шурыгина по вполне понятным причинам предпочла отключить комментарии к видео. Точно также комментарии отключены и на ее страничках в социальных сетях.

Ранее Шурыгина призналась, что не чувствует себя виновной, а также добавила, что «никого не сажала», намекая на постоянные угрозы и обвинения в свой адрес.