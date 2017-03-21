Нашумевшая персона Дианы Шурыгиной постепенно теряет свою популярность. Ульяновская девушка перестала появляться на телевизионных ток-шоу, а количество ее подписчиков в соц. сетях растет уже не так быстро. Тем не менее, сама Шурыгина продолжает заниматься блогерством, а ее мама рассказала журналистам, что дочь всерьез задумала получить образование журналиста.

По словам Натальи Шурыгиной, Диана очень мечтает стать профессиональным журналистом, однако пока говорить об этом еще рано. Мама девушки, ставшей жертвой насильника, считает, что приоритетной задачей сейчас является вернуть нормальное эмоциональное состояние девушки, а уже потом думать о ее карьере. В то же время, Наталья не исключает, что в скором времени ее дочери удастся поступить в ВУЗ на журналиста.

К слову, сама Диана Шурыгина пользуется своей популярностью сполна. Девушка продолжает вести блог, и определенно получает из этого какие-то дивиденды. В частности, ранее она уже занималась рекламой аксессуаров. А, кроме того, как подтвердила мама Шурыгиной, девушке действительно поступили несколько предложений сняться в фильмах и рекламе. Помимо всего прочего, Диана уже сейчас зарабатывает на своем блогерстве, ведь каждый ее ролик набирает миллионы просмотров.

Ранее девушке предложили сняться в проекте «Дом-2». Правда, говорить об этом пока рано, ведь на телестройке запрещено участие несовершеннолетних лиц.