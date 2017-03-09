Диана Шурыгина может сыграть свадьбу с Сергеем Семеновым через полтора года – Андрей Малахов

Диана Шурыгина, ставшая «звездой» после своего изнасилования, может простить своего обидчика Сергея Семенова, и, более того, сыграть с ним свадьбу уже через полтора года. К такому выводу пришел ведущий передачи «Пусть говорят» Андрей Малахов, дав интервью об истории Шурыгиной.

Малахов, благодаря передаче которого история Дианы Шурыгиной стала настолько популярной, а сама девушка стала «звездой» интернета и телевидения, не считает, что популярность девушки важна. По его словам, весь этот резонанс фактически бессмысленный. Малахов объясняет: целью выпусков о Шурыгиной было привлечь внимание родителей, чтобы подобных неприятностей не возникало в будущем в других семьях.

В действительности же, основную аудиторию составили молодые люди, часто несовершеннолетние, для которых вся эта история превратилась в модный тренд. В реальной жизни же, как считает Андрей Малахов, никакого резонанса не было.

Впрочем, как события будут развиваться в дальнейшем, шоумен не может даже предположить. Однако не исключает и «романтический» сценарий развития событий. По словам шоумена, все видели, как Шурыгина плакала, когда Семенов давал интервью, находясь в колонии. При этом Малахов считает возможным сценарий, при котором Сергей спустя полтора года выйдет на свободу, а Диана будет его ждать, и, в итоге, они сыграют свадьбу.