Диана Шурыгина не сдержала эмоций, встретившись со своим насильником на съемках второй передачи «Пусть говорят»

Диана Шурыгина из Ульяновска вновь пришла на телевидение. Накануне девушка, ставшая жертвой насильника, сообщила, что будет сниматься в передаче «Пусть говорят» на Первом канале. А на ее страничках в социальных сетях даже появилась совместная с ведущим Андреем Малаховым фотография.

Шурыгина заявила, что очень переживала на съемках, ведь в студии ей пришлось увидеться со своим насильником – Сергеем Семеновым, который был приговорен к более чем трем годами лишения свободы.

Кроме того, Диана рассказала, что то, что случилось на съемках передачи, стало для нее последней каплей. Она очень переживала за свою семью, а также сильно разнервничалась после того, как лицом к лицу столкнулась со своим обидчиком.

Привет☺ Ждите новый выпуск программы😎 Будет жарко 😈 A post shared by Диана Шурыгина (Новый аккаунт) (@dianashurygina_) on Feb 17, 2017 at 2:36am PST

Впрочем, уже совсем скоро зрители и сами узнают, что же происходило на очередной съемке передачи на Первом, когда «Пусть говорят» выйдет в эфир.

Добавим, что недавно Диана Шурыгина столкнулась с мошенниками в Интернете. Те взломали первую страничку девушки в Инстаграме, которая на тот момент собрала уже более пятидесяти тысяч подписчиков. Новая страничка пока не столь популярна, но стремительно собирает новых подписчиков.

Кроме того, в социальных сетях продолжают орудовать фейки Дианы. Даже без детального поиска в соц. сетях можно найти десятки страничек с именем Шурыгиной.