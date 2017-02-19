Диана Шурыгина не жалеет, что посадила своего насильника за решетку

«Жертва травли» Диана Шурыгина продолжает оставаться в центре внимания. Накануне девушка снова пришла на Первый канал, чтобы сняться в передаче «Пусть говорят». После этого ажиотаж вокруг Шурыгиной снова возрос.

А накануне Диана сделала громкое резонансное заявление. В своем Инстаграме девушка опубликовала очередной снимок, и подписала его очень провокационно. Она призналась: не жалеет, что посадила своего насильника.

Реакция подписчиков оказалась очень жесткой. Шурыгину принялись оскорблять, обзывать, угрожать. Некоторые подписчики откровенно пожелали девушке смерти. При этом тех, кто ее поддержал, оказалось значительно меньше, чем тех, кто ее осудил.

Не жалею о том, что посадила его😀 A post shared by Диана Шурыгина (Новый аккаунт) (@dianashurygina_) on Feb 18, 2017 at 9:41am PST

Напомним, что Шурыгина добилась для своего насильника – Сергея Семенова, тюремного заключения сроком на восемь лет. Позже защита парня добилась для него сокращенного срока. Теперь Сергей приговорен к трем годам и нескольким месяцам лишения свободы.

История Дианы из Ульяновска стала достоянием общественности после того, как девушка появилась на телевидении, где предала свою историю огласке. В последний раз Шурыгина встретилась в студии «Пусть говорят» лицом к лицу с самим Сергеем, о чем позже написала в своем Инстаграме.