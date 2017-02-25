Диана Шурыгина о Сергее Семенове: «Пусть сидит, заслужил»

Диана Шурыгина снова прокомментировала поступок Сергея Семенова – своего обидчика, который теперь отсиживает срок в колонии. Накануне девушка вышла на связь с поклонниками, в ходе включения рассказала о том, как ей надоела постоянная травля.

Девушка продолжает стоять на своем. По словам Дианы, она не виновата в произошедшем и не чувствует себя виноватой. Она объясняет: никого не сажала. По факту она только сообщила об изнасиловании в полицию, а после этого начались проверки и разбирательства. Были проведены целый ряд экспертиз, очные ставки, все очень детально проверялось.

Шурыгина не скрывает: ситуация с ее травлей и обвинениями ее попросту бесит. Ей надоели постоянные упреки, ведь она просто не понимает, за что ее критикуют. Но со всем этим можно было бы смириться, если бы не постоянные угрозы. По словам Дианы, недавно ей пригрозили, что обольют серной кислотой.

Ранее, напомним, на маму Дианы напал неизвестный, которого, судя по всему, до сих пор не нашли. Преступник несколько раз ударил женщину по лицу и скрылся.

Тем временем, в Сети появилась информация, что обидчик Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу. Впрочем, данная информация не подтвердилась достоверными источниками. Парень до сих пор остается в колонии.