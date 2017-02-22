Диана Шурыгина опубликовала на своей страничке в социальной сети новое фото и сообщила, что планирует записать видеоролик, в котором даст ответы на многие актуальные вопросы подписчиков. Каждая новая фотография или видеоролик от девушки вызывают огромный ажиотаж в соц. сетях.

Новая волна популярности и ажиотажа вокруг ульяновской студентки Дианы Шурыгиной началась после того, как на Первом канале в эфир вышли второй и третий выпуск, посвященные ее истории. На этот раз журналисты «Пусть говорят» взяли интервью у самого насильника Дианы – Сергея Семенова. К слову, в поддержку Сергея в Сети активно распространяется петиция.

Но главные события развивались именно в студии. Масла в огонь подливала и сама Диана, и присутствующие в студии зрители и эксперты. В какой-то момент Диану буквально вывели из себя критикой, и та была готова наброситься на других. Кроме того, «изюминкой» передачи стало противостояние родителей жертвы и насильника.

На пике своей популярности Диана завела страничку в Инстаграме, но ее быстро взломали. Зато во «ВКонтакте» Шурыгина уже имеет почти 45 тыс. подписчиков. Кроме того, девушка завела отдельный канал на YouTube, где выкладывает видеоролики о себе.

Сегодня Шурыгина опубликовала в «ВК» новую фотографию, а также сообщила, что в ближайшее время готовится выложить новое видео, в котором даст ответы на многие вопросы подписчиков.