Диана Шурыгина перестала вести социальные сети и видеоблог после госпитализации

Диана Шурыгина перестала вести собственный блог, попав в психиатрическую лечебницу. В последнее время обновлений на страничке Дианы в соц. сети нет, а ее видеоблог тоже не обновляется. Прекращение активности в Интернете совпадает по времени с появлением новостей о ее госпитализации.

Многие их тех, кто продолжает следить за историей ульяновской студентки Дианы Шурыгиной, всерьез усомнились в правдивости ее психиатрического заболевания и госпитализации. Хейтеры решили, что она таким способом пытается привлечь внимание общественности, поскольку интерес к ее персоне постепенно начал угасать. Не переубедило скептиков даже то, что Андрей Малахов приехал в одну из клиник, якобы навестить Диану с букетом цветов и мягкой игрушкой.

Однако все указывает на то, что болезнь Дианы – не выдумка, и что девушка действительно находится на лечении. Шурыгина практически перестала вести онлайн-жизнь. Ее страничка во «ВКонтакте» не обновляется последние несколько дней – с того момента, как появились новости о ее госпитализации. Видеоблог тоже практически не развивается.

Конечно, таким образом Диана могла бы просто поддерживать статус больной и страдающей девушки, а на самом деле чувствуя себя вполне прилично. Но на этот счет есть большие сомнения. Какая бы ни была истина в истории Шурыгиной, не стоит забывать, что ей всего лишь 17 лет. Даже если предположить, что ее не насиловали и она действительно подставила Семенова, пережить такую массу негатива, травли, угроз и даже нападений на свою семью, да еще и в таком возрасте, очень трудно. Шурыгина несколько недель оставалась самой популярной персоной отечественного Интернета и телевидения, и более чем возможно, что ее психика могла дать сбой.