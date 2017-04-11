Диана Шурыгина попала в больницу с подозрением на психическое расстройство

Диана Шурыгина попала в клинику с психиатрическим расстройством. На том, чтобы 17-летняя звезда Интернета легла в больницу, настояла ее мама. Причины резко ухудшившегося состояния Шурыгиной остаются неизвестными.

Диана Шурыгина прославилась в начале текущего года, когда пришла на передачу «Пусть говорят», и рассказала в эфире историю своего изнасилования. В итоге, съемочная команда пустила в эфир Первого канала пять выпусков, посвященных истории ульяновской студентки, а сама Шурыгина превратилась в звезду телевидения и социальных сетей.

Похоже, постоянное пристальное внимание критиков и журналистов, частые конфликты и чрезвычайно насыщенный образ жизни сказались на психическом состоянии Дианы. Накануне девушка попала в больницу с подозрением на психическое расстройство.

По информации СМИ, на проблемы дочери обратила внимание ее мама, а сама Диана отказывалась идти к врачу. В конечном итоге, девушка таки попала на обследование. В настоящий момент врачи решают вопрос о назначении курса лечения для девушки. Более детальная информация об инциденте не разглашается.

Интересно, что многие интернет-пользователи в болезнь Дианы Шурыгиной не поверили. Бытует мнение, что девушка решила таким образом напомнить о себе. В последнее время Шурыгина уже не появляется на телевидении, а ее блогерская деятельность уже не привлекает столько внимания, как это было раньше. Сама Диана свою болезнь пока не прокомментировала.