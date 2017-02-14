Диана Шурыгина поздравила подписчиков с Днем святого Валентина

Диана Шурыгина обратилась к подписчикам с поздравлениями в честь Дня святого Валентина. Звезда передачи «Пусть говорят» опубликовала поздравительный пост в социальной сети «ВКонтакте».

Популярность Шурыгиной после того, как она стала героиней ток-шоу «Пусть говорят», растет с каждым днем. Сегодня на ее страничку во «ВКонтакте» подписались уже двадцать тысяч человек, а в Инстаграме у нее пятьдесят тысяч подписчиков. При этом в Интернете не угасают жесткие дискуссии по ее истории. Напомним, что девушка стала жертвой изнасилования, однако многие считают, что по факту никакого изнасилования не было, а Диана нарочно скомпрометировала доказательства против парня.

Сегодня, четырнадцатого февраля, Шурыгина поздравила своих подписчиков с Днем святого Валентина, пожелав им любви, счастья, взаимности и избегать ссор с любимыми. Буквально за полчаса публикацию оценили несколько сотен пользователей.

Параллельным курсом Шурыгина продолжает бороться с фейками и критиками в соц. сетях. В Интернете существуют группы в поддержку Шурыгиной и группы против нее. Причем последних куда больше. На фоне резонанса в обществе и СМИ популярность Дианы растет огромными темпами. Сама девушка с удовольствием продолжает вести странички в Сети. Неделей ранее она даже с нуля создала себе аккаунт в Инстаграме. Буквально за одну неделю он собрал около полсотни тысяч подписчиков.