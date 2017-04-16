Диана Шурыгина поздравила россиян с Пасхой

Диана Шурыгина поздравила своих подписчиков со светлым праздником Пасхи. Девушка опубликовала на своей страничке в соц. сети поздравление и прикрепила к нему парочку позитивных фотографий. Ранее в СМИ появилась информация, что Шурыгина должна провести несколько дней в психлечебнице.

Сегодня, шестнадцатого апреля, христиане отмечают главный религиозный праздник в году – Пасху. В этот день Иисус Христос воскрес из мертвых и вознесся на небеса, став символов победы жизни над смертью и добра над злом.

Вместе с другими православными Пасху отмечает и Диана Шурыгина – популярная ульяновская студентка. Несмотря на слухи о ее попадании в психлечебницу, на праздник, судя по всему, Диана оказалась дома. Девушка также отмечает Пасху и даже более того, приняла активное участие в приготовлениях к празднику. Шурыгина поздравила своих подписчиков, опубликовав на своей страничке «ВКонтакте» красивое поздравление:

«Всех православных поздравляю со светлым праздником Пасхи! Мир вашему дому! Здоровья вашим близким! Христос Воскресе! Обожаю Пасху».

К поздравлениям она добавила две фотографии, на которых запечатлен процесс подготовки к празднику: раскраска пасхальных яиц. Кроме того, Диана показала свой кулич, который, правда, она, скорее всего, приобрела в магазине.

Пост был опубликован на страничке Дианы менее часа назад, но уже собрал огромную аудиторию просмотров. Количество просмотров исчисляется десятками тысяч. А количество лайков в считанные минуты перевалило за отметку в 2,5 тысячи.