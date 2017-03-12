Диана Шурыгина: «Пусть он расскажет, как в тюрьме обращаются с насильниками»

Диана Шурыгина ответила на самые актуальные вопросы подписчиков. Накануне «звезда» опубликовала на своем Ютуб-канале очередной ролик, в котором продемонстрировала все, что осталось за кадром в этой рубрике.

Среди накопившихся вопросов оказались и достаточно провокационные. Диана же дала ответы на них в своей привычной манере. В начале ролика ульяновская студентка с возмущением заявила, что не понимает, как некоторые люди могут считать, что насиловать детей в России – это нормально. Один из вопросов касался Сергея Семенова – насильника девушки. Подписчик спросил, смогла бы Диана находиться вместе с ним в одной студии, если бы это было возможно? В ответ Шурыгина заявила, что ей противна сама мысль об этом.

Дальше – больше. Вопрос подписчика оказался не очень «коварным», но Диана смогла ответить очень дерзко. На вопрос «как Диана отнесется к тому, что Сергей после освобождения может завести свой личный блог», девушка ответила, что не против этого. По ее словам, Семенов в своем блоге мог бы рассказать, как в тюрьме обращаются с насильниками. Интересно, что ранее в СМИ появилась информация, согласно которой другие заключенные поддержали Сергея в колонии.

Кроме прочего, Шурыгина поддержала и других девушек, которые стали жертвами насильников. А в целом, отвечала в своей привычной манере, умело поддерживая свой имидж жертвы.