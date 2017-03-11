﻿
Диана Шурыгина сообщила в «ВК», что ей посчастливилось «бороться с уродами и насильниками»
Фото: страница Дианы Шурыгиной во «ВКонтакте»

Диана Шурыгина сообщила на своей страничке в «ВК», что ей подвернулся «счастливый случай». Девушка вновь обратилась к своим подписчикам в новой рубрике «Словарь Дианы».

Популярность ульяновской студентки Дианы Шурыгиной, кажется, не имеет предела. На ее страничку в социальной сети «ВКонтакте» подписались уже 216 тысяч человек. Популярность ее продолжает увеличиваться с каждым днем, а сама она очень грамотно ею пользуется.

Накануне Диана сделала очередную провокационную публикацию. Она открыла рубрику «Словарь Дианы», в котором делится всеми своими мыслями. Ее изречения мгновенно разлетаются по социальной сети. На этот раз Шурыгина призналась, что считает себя счастливым человеком. А все от того, что ей представилась отличная возможность бороться с «уродами и насильниками». По ее словам, ее историю предали огласке, и в этом заключается ее счастье.

В то же время, девушка не желает перенести все то, что перенесла она сама, никому, даже своим недоброжелателям, которых, кстати, более чем достаточно.

Интересно, что свою страничку в Инстаграме Диана все еще никак не может раскрутить. Каждый раз, когда там набирается несколько тысяч подписчиков, она взламывается или блокируется. Основное число поклонников Шурыгиной сосредоточено во «ВКонтакте».

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА