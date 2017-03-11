Диана Шурыгина сообщила в «ВК», что ей посчастливилось «бороться с уродами и насильниками»

Диана Шурыгина сообщила на своей страничке в «ВК», что ей подвернулся «счастливый случай». Девушка вновь обратилась к своим подписчикам в новой рубрике «Словарь Дианы».

Популярность ульяновской студентки Дианы Шурыгиной, кажется, не имеет предела. На ее страничку в социальной сети «ВКонтакте» подписались уже 216 тысяч человек. Популярность ее продолжает увеличиваться с каждым днем, а сама она очень грамотно ею пользуется.

Накануне Диана сделала очередную провокационную публикацию. Она открыла рубрику «Словарь Дианы», в котором делится всеми своими мыслями. Ее изречения мгновенно разлетаются по социальной сети. На этот раз Шурыгина призналась, что считает себя счастливым человеком. А все от того, что ей представилась отличная возможность бороться с «уродами и насильниками». По ее словам, ее историю предали огласке, и в этом заключается ее счастье.

В то же время, девушка не желает перенести все то, что перенесла она сама, никому, даже своим недоброжелателям, которых, кстати, более чем достаточно.

Интересно, что свою страничку в Инстаграме Диана все еще никак не может раскрутить. Каждый раз, когда там набирается несколько тысяч подписчиков, она взламывается или блокируется. Основное число поклонников Шурыгиной сосредоточено во «ВКонтакте».