Диана Шурыгина стала самой популярной персоной в «ВК» и «Ютубе»

Диана Шурыгина продолжает набирать популярность в «ВК» и на «Ютубе». Девушка накануне добавила новый снимок на свою страничку во «ВКонтакте», а также сообщила, что выбилась в лидеры по популярности своего канала на youtube.

Популярность Шурыгиной растет просто невероятными темпами. Количество ее подписчиков во «ВКонтакте» достигает уже 85 тысяч человек. На этом, судя по всему, Диана не остановится. Девушка собирает все новых и новых подписчиков. Теперь Шурыгина является одной из наиболее обсуждаемых персон в России и странах СНГ. В среднем за сутки, Шурыгина собирает около 8-10 тысяч новых подписчиков, что является очень показательными результатом.

А канал Шурыгиной на «Ютубе», на котором пока всего только пару видеороликов, выбился в лидеры сайта по количеству новых подписчиков. За последние сутки у нее прибавилось почти 61 тыс. подписчиков ее канала. По этому показателю она вышла на первое место в рейтинге сайта.

Последний ролик Дианы, в котором она на протяжении трех минут дает ответы на вопросы своих почитателей, собрал уже больше 2,2 млн. просмотров. И это только чуть более чем за сутки. Популярность девушки растет неимоверными темпами.

При этом противников Шурыгиной в Сети, как показывает статистика, в разы больше, чем поклонников. К примеру, под роликом с ответами Дианы количество дизлайков превышает количество лайков в несколько раз.