Диана Шурыгина собрала уже более 50 тыс. подписчиков в «ВК». Популярность девушки на телевидении и в социальных сетях растет с каждым днем. На сегодня Шурыгина стала самой популярной и обсуждаемой персоной в отечественном Интернете.

Диану Шурыгину уже дважды взломали в Инстаграме. Однако ее страничка во «ВКонтакте» продолжает набирать популярность в виде новых подписчиков. К текущему дню количество ее подписчиков уже перевалило за отметку 50 тысяч.

Несмотря на жесткую травлю, Диана делает все для того, чтобы как можно лучше пропиариться. Девушка завела новые рубрики во «ВКонтакте», открыла собственный канал на «Ютубе». К примеру, недавно Шурыгина создала группу с рубрикой «Вопрос-Ответ», в которой она дает ответы на самые любопытные вопросы подписчиков.

На своем канале в «Ютубе» Диана выкладывает любопытные видеоролики – эпизоды с «Пусть говорят» и свои авторские видео.

Время от времени Диана добавляет на свою страничку новые фотографии. Ее страница в «ВК» закрыта от комментариев. И это вполне понятно – против Шурыгиной идет жесткая травля.

Напомним, что Диана Шурыгина стала жертвой насильника – 21-летнего парня, который был приговорен к трем годам тюрьмы. Сам преступник не считает себя виновным и советует Диане изменить свое поведение.