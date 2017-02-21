Диана Шурыгина в «ВК» сообщила, что открывает личный канал на YouTube

Диана Шурыгина, «звезда» передачи «Пусть говорят» на Первом, рассказала подписчикам во «ВКонтакте», что завела видеоблог. Отныне Диана будет делиться с теми, кто ее поддерживает, информацией о себе и о своей трагической истории.

На днях на Первом канале в эфир вышел второй выпуск «Пусть говорят», посвященный истории Дианы Шурыгиной – ульяновской студентки колледжа, которая стала жертвой насильника – 21-летнего Сергея Семенова. История Шурыгиной вызвала большой ажиотаж и резонанс в обществе. Девушку стали называть «второй Сычевой», а большинство зрителей не стали ее поддерживать.

Теперь в Сети есть группы в поддержку Шурыгиной и группы в поддержку Семенова. В Интернете также распространяется петиция в поддержку парня, причем подписали ее уже почти 135 тыс. человек.

Диана же на фоне своей истории стала очень популярным персонажем. Девушку уже два раза взломали в Инстаграме, где количество ее подписчиков достигало 50 тысяч человек. Параллельно Диана ведет свою страничку во «ВКонтакте». Там на нее подписаны уже больше 30 тыс. пользователей.

Накануне в «ВК» она рассказала, что завела видеоблог на YouTube. Там она обещает рассказывать подписчикам о том, о чем не рассказала на Первом канале, а также отвечать на актуальные вопросы. На данный момент Шурыгина не записала ни одного видео.