Диана Шурыгина выйдет замуж за оператора "Первого канала"

Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну тем, что на «Первом канале» вышло целых 5 программ «Пусть говорят» с ее участием, объявила своим подписчикам в соцсети «Инстаграм», что собирается замуж. Ее женихом был назван оператор «Первого канала» — 29-летний Андрей Шлягин. Влюбленные уже отнесли заявление в ЗАГС, а родители с обеих сторон одобрили эти отношения.

Восемнадцатилетняя Диана Шурыгина объявила о том, что собирается замуж. Во время видеочата в соцсети «Инстаграм» она рассказала подписчикам, что ее женихом стал двадцатидевятилетний Андрей Шлягин, работающий на «Первом канале» оператором. Молодые люди познакомились друг с другом во время одной из съемок шоу «Пусть говорят». Свадьба пары назначена на пятое октября. Как рассказала Диана, она понравилась родителями Андрея. Ее родители также не против их отношений, хотя и считают, что свадьба слишком поспешна, так как молодые люди встречаются только полгода.

💞 A post shared by Диана Шурыгина (@di_shur_555) on Sep 1, 2017 at 6:51am PDT

Сама Диана считает, что это не спешка, по ее признанию, между ними пылают настоящие чувства, поэтому нет причин затягивать со свадьбой.

Напомним, в одном из последних выпусков программы «На самом деле» Диана прошла проверку на детекторе лжи, тем самым подтвердив, что ее изнасилование Сергеем Семеновым два года назад было реальным. На программе в качестве ее обвинителя выступила родная сестра Семена, которая утверждала, что интимная близость между молодыми людьми случилась по взаимному согласию и ее брат невиновен. На данный момент Семенов отбывает наказание в тюрьме.