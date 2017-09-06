Диана Шурыгина выйдет замуж за оператора "Первого канала"

Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну тем, что на «Первом канале» вышло целых 5 программ «Пусть говорят» с ее участием, объявила своим подписчикам в соцсети «Инстаграм», что собирается замуж. Ее женихом был назван оператор «Первого канала» — 29-летний Андрей Шлягин. Влюбленные уже отнесли заявление в ЗАГС, а родители с обеих сторон одобрили эти отношения.
Восемнадцатилетняя Диана Шурыгина объявила о том, что собирается замуж. Во время видеочата в соцсети «Инстаграм» она рассказала подписчикам, что ее женихом стал двадцатидевятилетний Андрей Шлягин, работающий на «Первом канале» оператором. Молодые люди познакомились друг с другом во время одной из съемок шоу «Пусть говорят». Свадьба пары назначена на пятое октября. Как рассказала Диана, она понравилась родителями Андрея. Ее родители также не против их отношений, хотя и считают, что свадьба слишком поспешна, так как молодые люди встречаются только полгода.
Сама Диана считает, что это не спешка, по ее признанию, между ними пылают настоящие чувства, поэтому нет причин затягивать со свадьбой.
Напомним, в одном из последних выпусков программы «На самом деле» Диана прошла проверку на детекторе лжи, тем самым подтвердив, что ее изнасилование Сергеем Семеновым два года назад было реальным. На программе в качестве ее обвинителя выступила родная сестра Семена, которая утверждала, что интимная близость между молодыми людьми случилась по взаимному согласию и ее брат невиновен. На данный момент Семенов отбывает наказание в тюрьме.