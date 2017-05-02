Диана Шурыгина вернулась домой из психиатрической клиники, куда около месяца назад обратилась в связи с паническими атаками. Об этом она сама сообщила в своем Instagram.

В своем Instagram девушка рассказала подписчикам, что ее пребывание в стенах клиники завершилось. Около месяца Диана лечилась от панических атак. При этом девушка не появлялась в социальных сетях и не вела свой микроблог. По словам Дианы, с больницей ей очень повезло: врачи-профессионалы подобрали правильную терапию. Она заявляла, что депрессию, панические атаки и бессонницу можно победить, обратившись вовремя за врачебной помощью.

«Что можно сказать? В больнице работают просто полные профессионалы, начиная от главных врачей до уборщиц. Все добрые, душевные, и ты чувствуешь себя тут очень хорошо. Каждому пациенту здесь подбирают определенный курс лечения, который подходит именно ему. И это очень круто. Если у вас депрессия или бессонница, то вам сюда!» — поделилась Диана.

Стоит отметить, что интернет-трансляция Дианы говорит о том, что девушка находится в нестабильном состоянии. Диана путается, говорит невразумительно и теряет нить повествования. Но при этом она заверяет, что совершенно здорова, ее вылечили и скоро отпустят домой. 11 апреля Диана сама пришла на прием к психотерапевту и пожаловалась на душевное состояние: она устала терпеть все издержки внезапной славы, ее ненавидят и обзывают хейтеры.

Шоу «Пусть говорят» сделало Диану знаменитой, у нее появились как поклонники, так и недоброжелатели. У девушки десятки фан-клубов в Сети, мошенники создают ее фейковые странички, чтобы продавать рекламу, а звезды шоу-бизнеса обращаются к ней с деловыми предложениями. Находятся и те, кто заявляют, что панические атаки и нестабильное состояние Шурыгина сама себе придумала, чтобы публика не теряла к ней интереса.