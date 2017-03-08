Диана Шурыгина занялась рекламой, пользуясь своей популярностью

Диана Шурыгина, девушка, которая стала жертвой насильников, теперь превращается в звезду отечественного шоу-бизнеса. Количество ее подписчиков во «ВКонтакте» близится к отметке в 200 тысяч человек. Более того, теперь Шурыгина начала заниматься рекламой и перспективными проектами.

Когда Диана Шурыгина впервые пришла на передачу «Пусть говорят», никто и подумать не мог, что вскоре она превратится в самую обсуждаемую персону на отечественном телевидении и в социальных сетях. И хотя популярность девушки мгновенно подскочила, мало кто ожидал, что она достигнет таких вершин.

Без малого история Дианы Шурыгиной остается на слуху уже полтора месяца. В эфир Первого канала вышли уже несколько передач «Пусть говорят», посвященных истории ульяновской девушки. Не так давно Диана начала раскручивать свой канал на «Ютубе», ролики на котором стали собрать миллионы просмотров. Теперь Шурыгина начала заниматься рекламой на страничке во «ВКонтакте».

Несомненно, история Шурыгиной еще далека от своего завершения. Девушка продолжает «раскручиваться». На «Пусть говорят» готовят новые проекты, посвященные ей, а сама персона Шурыгиной стала настоящим брендом с ее знаменитыми фразами и фотографиями.

Наглядным примером того, насколько велика популярность Дианы, является тот факт, что о ней начали говорить российские звезды первой величины. А количество новых подписчиков Шурыгиной растет сумасшедшими темпами изо дня в день.