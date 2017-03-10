Диана Шурыгина жестко ответила на массовую травлю и обозвала своих насильников «козлами»

Диана Шурыгина решила ответить на критику, которая льется на нее буквально со всех сторон. Девушка опубликовала обращение к поклонникам, в котором своих обидчиков назвала «козлами», а также объяснила, почему не считает себя «плохим» персонажем.

По словам Дианы, она не считает, что подает плохой пример, и просто не понимает, почему все вокруг считают иначе. Шурыгина уверена, что все девушки, которые стали жертвами неравноправного отношения по отношению к себе со стороны мужчин, не должны «молча плакать», зато должны «стоять на своем» и «добиваться справедливости».

При этом девушка считает своих обидчиков «козлами», о чем прямо говорит в своем обращении. Впрочем, другой реакции с ее стороны и ожидать не стоило, учитывая, сколько неприятностей Диана уже наговорила в адрес своих обидчиков и недоброжелателей.

Напомним, что после того, как в эфир вышел первый выпуск передачи «Пусть говорят», посвященный Диане и ее насильнику Сергею Семенову, на девушку обрушилась жесткая критика, а в Интернете и на телевидении началась массовая травля.

Впоследствии, Шурыгина превратилась в «звезду» и самую обсуждаемую в России личность. К критике Шурыгиной присоединились даже российские телезвезды: Ксения Бородина, Анна Калашникова, Марьяна Ро, Алена Водонаева и другие. В частности, Калашникова, Погребняк и Водонаева считают, что Шурыгина показывает дурной пример молодому поколению россиян. В ответ Диана заявила, что таким образом просто пытается защитить себя и свою семью.