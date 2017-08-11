Диана Вишнева: балерина считается новой любовью Романа Абрамовича

Новой любовью миллиардера Романа Абрамовича, который недавно расстался с женой Дарьей Жуковой, светские хроники считают it-girl Надежду Оболенцеву и балерину Мариинки Диану Вишневу. Последняя словно сама хочет, чтобы о ней и Абрамовиче все говорили подобное, и подогревает слухи о себе и миллиардере – она пришла на игру клуба Абрамовича «Челси», хотя никогда раньше не любила футбол.

Светская хроника и некоторые СМИ пытаются выяснить, кого полюбил олигарх Роман Абрамович настолько, что оставил жену Дарью Жукову, с которой прожил 10 лет вместе. У таблоидов пока две кандидатки – Диана Вишнева и Надежда Оболенцева. Слухи о связи Абрамовича с балериной Мариинского театра Дианой Вишневой уже ходили около тех лет назад – тогда миллиардер проспонсировал проект балерины, но писать о том, что у него с Вишневой роман, не позволил никому и назвал статьи подобного рода «желтой прессой». Сейчас Абрамович свободен, а Вишнева словно старается напомнить ему о себе: она посетила стадион Уэмбли в Лондоне, на котором играла команда миллиардера «Челси». Балерина болела за «Челси», пришла в шарфике с символикой команды, хотя раньше за ней не замечали подобного.

Сама балерина никак не комментирует ситуацию: она – замужняя женщина, ее муж Константин Селиневич является ее продюсером, пара поженилась в 2013 году. В социальных сетях Диана не отвечает на реплики фолловеров о романе с Абрамовичем и не объясняет, почему вдруг полюбила футбол.

Три года назад все окружение Вишневой, включая ее отца, и представители Романа Абрамовича заявляли, что роман олигарха и балерины – выдумка, поскольку они оба несвободны и имеют семьи. Сейчас олигарх свободен, но смело говорить о том, что его из семьи увела Диана Вишнева — нельзя из-за отсутствия оснований.