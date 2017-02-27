Диане Шурыгиной предложили сняться в эпизоде фильма

Диане Шурыгиной предложили сняться в концовке фильма. Накануне «знаменитость» опубликовала на своей страничке в соц. сети трейлер нового российского фильма «Егор Шилов», а также рассказала, что режиссер предложил ей небольшую роль в новой картине.

Режиссер фильма «Егор Шилов» Юрий Спиридонов, похоже, предложил роль новоиспеченной «знаменитости» России – Диане Шурыгиной. Девушка сама сообщила об этом в социальной сети. На своей страничке во «ВКонтакте» она рассказала, что посмотрела фильм на одном дыхании, а также добавила, что ей предложили сняться в концовке фильма.

Правда, в каком именно, девушка не уточнила. Но рассказала, что пока раздумывает над этим предложением. Комментарии к своим публикациям Диана отключила, поэтому реакцию ее подписчиков узнать не получилось.

Впрочем, в том, что Шурыгиной предложили съемки в фильме, нет ничего удивительного. Девушка становится все популярней с каждым днем. Только за последние сутки на Диану подписались около двадцати тысяч новых подписчиков во «ВКонтакте». Несомненно, на текущий момент Шурыгина является самой обсуждаемой персоной в социальных сетях в России и странах постсоветского пространства.

Напомним, ранее Диана опубликовала статистику, в которой видно, что ее канала на «Ютубе» стал самым быстроразвивающимся на сайте. А ее видео «Ответы на донышке» посмотрели уже более трех миллионов человек.