Диану Шурыгину обвинили в мошенничестве на 2500 рублей

Скандально известная персона Диана Шурыгина снова оказалась в центре внимания. Набирающая популярность блогерша Лиза Громова обвинила звезду «Пусть говорят» в мошенничестве. Она рассказала, что Диана «кинула» ее на 2,5 тыс. руб.

Молодая, но уже довольно популярная блогерша из Мурманска Лиза Громова обвинила Диану Шурыгину в мошенничестве. Девушка заявила, что договорилась с Дианой о рекламном сотрудничестве, оплатила ей услуги рекламы, но в ответ попала в черный список. Никакой рекламы же она не дождалась.

Переписка, со слов Громовой, велась в Инстаграме. Блогерша прилагает и скриншоты переписки. Если верить этим кадрам, то девушки действительно договорились о сотрудничестве. Но никакой рекламы в микроблоге Шурыгиной и правда не было.

Как рассказала мама Дианы, переписку с Лизой вела вовсе не ее дочь. Дело в том, что Шурыгина не является владельцем странички под своим именем. Ее мама рассказала, что этот аккаунт давно взломан, о чем ранее говорила и сама Диана. Сейчас его ведут мошенники, личности которых определить невозможно.

Таким образом, Громова лишилась 2500 рублей, а Шурыгина в очередной раз очернила свою репутацию, хоть сама и не виновата в этом.

К слову, Шурыгина активно пользуется своей популярностью. Девушка участвует в съемках, зарабатывает на блоге, постоянно получает перспективные предложения о сотрудничестве. Ранее ей даже предложили сняться в «Доме 2».