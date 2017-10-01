Дима Билан впервые за все время работы в телепроекте “Голос” стал открыто высказывать свое неравнодушие к внешности одной из участниц. А всё это потому, что она покорила его своей невероятной грудью.

Этой обольстительницей оказалась Яна Кошкина, которая является телеведущей музыкального проекта “Короли фанеры”, она решила продемонстрировать свои музыкальные таланты. Яна сделала довольно своеобразный выбор песни, исполнив композицию Елены Ваенги – “Шопен”. К сожалению, ей не удалось впечатлить судей, так как никто из жюри не развернул свое кресло к ней. Несмотря на это поражение, она разыграла настоящее представление на сцене после своего номера. Было видно, что она совершенно не расстроена решением судей. Так как попросила Диму Билана исполнить вместе с ней одну из его песен – “Я просто люблю тебя”. Как только Яна закончила просить Дмитрия спеть вместе с ней, она подошла к нему и влезла в его судейское кресло, начав ему с очень близкого расстояния демонстрировать свое пышное декольте. Такая раскованность явно вызвала смущение у Билана, так как он заметно покраснел. Однако, несмотря на это он всё-таки исполнил дуэтом с Яной фрагмент своей песни. При этом он допустил весьма неоднозначную оговорку, спев “вечерняя грудь” вместо “вечерняя грусть”. Это был первый раз, когда Билан открыто симпатизировал к участнице телепроекта.

После того как Кошкина покинула сцену, мужская часть жюри продолжала обсуждать детали её фигуры, в то время как Пелагея попыталась обсудить вокальные данные участницы.