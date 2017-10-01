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Дима Билан впервые за все время работы в телепроекте “Голос” стал открыто высказывать свое неравнодушие к внешности одной из участниц. А всё это потому, что она покорила его своей невероятной грудью.

Дима Билан был покорен пышным бюстом одной из участниц "Голоса"
Фото: kvedomosti.com

Этой обольстительницей оказалась Яна Кошкина, которая является телеведущей музыкального проекта “Короли фанеры”, она решила продемонстрировать свои музыкальные таланты. Яна сделала довольно своеобразный выбор песни, исполнив композицию Елены Ваенги – “Шопен”. К сожалению, ей не удалось впечатлить судей, так как никто из жюри не развернул свое кресло к ней. Несмотря на это поражение, она разыграла настоящее представление на сцене после своего номера. Было видно, что она совершенно не расстроена решением судей. Так как попросила Диму Билана исполнить вместе с ней одну из его песен – “Я просто люблю тебя”. Как только Яна закончила просить Дмитрия спеть вместе с ней, она подошла к нему и влезла в его судейское кресло, начав ему с очень близкого расстояния демонстрировать свое пышное декольте. Такая раскованность явно вызвала смущение у Билана, так как он заметно покраснел. Однако, несмотря на это он всё-таки исполнил дуэтом с Яной фрагмент своей песни. При этом он допустил весьма неоднозначную оговорку, спев “вечерняя грудь” вместо “вечерняя грусть”. Это был первый раз, когда Билан открыто симпатизировал к участнице телепроекта.

После того как Кошкина покинула сцену, мужская часть жюри продолжала обсуждать детали её фигуры, в то время как Пелагея попыталась обсудить вокальные данные участницы.

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