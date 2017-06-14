Дима Билан отпраздновал день России в Турции

Дмитрий Билан отметил День России в самолете из Москвы в Турцию. Исполнитель решил отдохнуть от хмурой и холодной Москвы, приехав на турецкий пляж. Теперь он радует поклонников яркими и позитивными публикациями оттуда.

В комментарии к одной из публикаций исполнитель поздравил всех россиян с Днем России. Сейчас его микроблог буквально заполнен фотографиями из солнечной Турции. Поклонники отреагировали на публикацию, описав ту погоду, которая царит у них в городе. Как выяснилось, очень многие по-белому завидуют исполнителю, ведь во многих городах страны сейчас дождливая и пасмурная погода.

Напомним, как заявил сам исполнитель, в его жизни начался новый этап. Именно с этим связаны кардинальные перемены в его внешности. Однако, как именно повлияет на начало нового жизненного этапа его лысина, певец не объяснил. Кстати, на вручении премии «Муз-ТВ» он был награжден заветной «тарелочкой», за музыкальный клип «Монстры в твоей голове». Этот видеоклип, по мнению многих, достоин звания самого лучшего видео.