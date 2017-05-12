Дмитрий Билан, который является наставником телевизионного проекта «Голос. Дети» попросил своих поклонников поддержать бывшего конкурсанта шоу, вышедшего в финал «Евровидения 2017» в Украине. По утверждению Дмитрия, не смотря на то, что Россия в этом году не участвует в шоу, все равно есть за кого болеть.

На Украине, которая принимает в этом году вокальный конкурс «Евровидение», прошли два отборочных полуфинала, которые определили участников главного финала песенного конкурса. В этом году Россия не будет принимать участия в конкурсе, поскольку представители конкурса от Украины запретили въезд на территорию страны представительнице РФ Юлии Самойловой. Альтернативным способом участия в конкурсе украинские организаторы конкурса предложили выступление Юлии через телевизионный мост, но на это не согласилась ни сама певица, ни Первый канал, представляющий интересы конкурсантки.

Казалось, что российские поклонники песенного конкурса могли огорчиться, поскольку им теперь не за кого болеть, но все не так плохо. В «Евровидении» 2017 принимает участие болгарский конкурсант, принимающий ранее участие в российском телевизионном проекте «Голос дети». Имя парня – Кристиан Костов, а его наставником по проекту был известный российский певец Дима Билан, который и поддержал своего конкурсанта и пожелал ему победы.

Дима Билан в своем микроблоге попросил всех ценителей музыки обратить внимание на 17-летнего конкурсанта из Болгарии, поскольку, по словам Дмитрия, он достаточно талантлив и заслуживает зрительских симпатий. Дмитрий Билан отметил, что он чувствует особую ответственность за Кристиана Костова, и поэтому желает ему победы.

Сам Кристиан Костов принимал участие в первом проекте «Голос дети». К участнику из Болгарии повернулись все 4 судьи, но сам он выбрал именно Дмитрия Билана.