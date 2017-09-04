Дима Билан рассказал о причинах своей болезни

Несколько месяцев назад почитатели творчества Димы Билана стали подозревать, что их кумир столкнулся с тяжелыми проблемами со здоровьем. Тогда причиной появления таких слухов стал слишком изможденный вид певца, сочетающийся с сильной худобой. На днях Дмитрий поделился, что считает причиной своего плохого самочувствия.

Несколькими месяцами ранее многочисленные источники писали догадки, касающиеся состояния здоровья Димы Билана. Некоторые источники заявляли о том, что Билан сильно похудел из-за обострившегося гастрита, а позже в СМИ появилась информация насчет операции, необходимой для удаления образовавшейся у Дмитрия грыжи. Из-за того, что певец на тот момент исполнял роль одного из наставников в телепроекте «Голос. Дети», операцию пришлось отложить до окончания сезона. Также артист не смог присутствовать в марте на церемонии вручения премии «Звуковая дорожка МК», там он должен был бороться за звание «Певец года».

Ведущий премии прямо со сцены позвонил Дмитрию по громкой связи, чтобы узнать у него, как он себя чувствует. Исполнитель поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что слишком долго откладывал тот момент, когда ему следовало бы уделить время для своего здоровья, и теперь это время наступило. А недавно в эфире программы «Сегодня вечером» он рассказал о причинах, вызвавших у него неприятности с самочувствием. Мужчина уверен, что состояние его здоровья начало ухудшаться из-за сильных энергетических потоков, направленных на него на протяжении всего времени работы в телепроекте «Голос». Он считает, что среди участников были те, кто желал ему зла, когда он сидел к ним спиной и не поворачивался.