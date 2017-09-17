Дима Билан вместе с Ксенией Собчак исполнил зажигательный танец

Дима Билан вместе с огромным количеством представителей российского шоубизнеса поприсутствовал на праздновании венчания Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Там он продемонстрировал свои хореографические таланты, исполнив зажигательный танец с Ксенией Собчак.

Несмотря на то, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко живут в счастливом браке вот уже на протяжении нескольких лет, они решили обвенчаться, так как перед всевышним они не являлись мужем и женой. О том, что они собираются провести венчание, писало много источников несколько недель назад. И вот накануне это произошло, а по этому случаю Яна и Евгений решили устроить праздник, пригласив друзей, близких и коллег. После в микроблоге Яны стали появляться публикации, на которых были запечатлены некоторые моменты праздника, в том числе её танец с мужем, а также развлечения гостей. Одной из наиболее веселых получилась публикация, в которой Рудковская разместила видеозапись, где был запечатлен Дима Билан, исполняющий зажигательный танец вместе с Ксенией Собчак. На видео артист исполнял одну из своих песен в окружении нескольких подружек невесты.

Стоит отметить, что это не первый раз когда Дима танцевал на праздниках или публичных мероприятиях, после того как в некоторых источниках несколько месяцев назад стала появляться информация о проблемах со здоровьем исполнителя. Однако как можно видеть, Дима не упускает возможности станцевать, недавно он устроил танцы прямо на сцене фестиваля Новая волна, где зажег вместе с грузинской певицей Теоной Контридзе. А это говорит о том, что если он и вправду был чем-то болен, то теперь он явно пошел на поправку.