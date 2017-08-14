DJ Грув и Дениза Вартпатрикова стали родителями в первый раз

45-летний DJ Грув (Евгений Рудин) и его супруга Дениза Вартпатрикова принимают от близких и друзей из мира шоу-бизнеса поздравления. 12 августа у пары родился сын, который стал первенцем для музыканта – в первом браке у Рудина не было детей. DJ Грув уже поблагодарил любимую жену за наследника и назвал сына Марком.

В соцсети «Инстаграм» известный диск-жокей электронной музыки Евгений Рудин или DJ Грув делится с фолловерами радостью – 12 августа он стал отцом. Жена Дениза Вартпатрикова подарила ему сына Марка, самого настоящего богатыря. Малыш весил 3640 грамм при росте 52 сантиметра. Фотографией новорожденного счастливый отец пока не делится, зато он выложил снимок выписки, которую его жена получила в роддоме. В «Инстаграме» Грува поздравляют с пополнением и намекают на бессонные ночи первый год, к которым у Рудина, к счастью, есть иммунитет. Но друг ди-джея Андрей Дерябин уверен, что ребенок – это счастье, так что у Рудина, как в его же песне, «счастье есть».

Я папа👍🏻😀 Наш сын с @denizka27 ❤️ Спасибо, любимая❤️❤️❤️ Зовут Марк!😀 Встречайте😍 A post shared by djgrooverussia (@djgrooverussia) on Aug 11, 2017 at 8:30pm PDT

Известно, что пара скрывала интересное положение, что называется, до конца – в последнее время звезды шоу-бизнеса или тянут до последнего, или показывают СМИ уже «готового» малыша. Дениза скрывала беременность до мая, в дальнейшей конспирации просто пропал смысл.

DJ Грув и Дениза Вартпатрикова стали супругами относительно недавно – в 2016 году. С первой женой Александрой Евгений прожил 10 лет, но два года назад развелся, не объясняя причин и не давая комментариев. В первом браке ди-джея не было детей.