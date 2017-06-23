Дмитрий Билан принял участие в проекте «ОК на связи»

Дмитрий Билан, известный российский поп-исполнитель, побывал в прямом эфире передачи «ОК на связи», где пообщался со своими поклонниками на разнообразные темы.

Социальная сеть «Одноклассники» не так давно представила своим подписчикам очень интересный проект — «ОК на связи», в котором принимают участие разнообразные звезды шоу-бизнеса. Суть передачи в том, что в прямом эфире приглашенная знаменитость отвечает на разнообразные вопросы, задаваемые публикой онлайн. И вот, к радости поклонников, в последнем эфире принял участие известный российский певец Дима Билан.

Большинство поклонников интересовала не личная жизнь артиста, который не любит говорить на эту тему, а творческая. Многие задавали вопросы по поводу творческой самореализации в будущем, интересовались планами и идеями. Так, Дмитрий Билан рассказал о записи нового альбома, в процессе которого родилась идея записать совместный дует с Сергеем Лазаревым. Напомним, что на музыкальной премии «МУЗ-ТВ» два молодых артиста спели вместе, чем неожиданно порадовали своих поклонников.

Билан рассказал и о взаимоотношениях с Сергеем Лазаревым. Он отметил, что они всегда дружили, поскольку вместе начинали свой творческий путь в Юрмале на конкурсе «Новая волна». Артисты хорошо общаются, переписываются иногда, поддерживают друг друга в различных начинаниях.

В конце интервью у Дмитрия поинтересовались о его отношении к творчеству Ольги Бузовой. Он корректно ответил на этот вопрос и заметил, что ему хотелось бы спеть вместе с Ольгой.