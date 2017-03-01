Дмитрий Маликов мечтает снова создать музыкальный хит

Знаменитость Дмитрий Маликов рассказал о творческом кризисе и о мечте снова создать работу, которая станет настоящим хитом.

Пик популярности Дмитрия Маликова пришелся на 90-е, прошло очень много времени и сейчас он находится в творческом кризисе. Об этом певец сам поведал своим поклонникам: «Еще ни у кого не получалось всегда быть популярным. Я на сцене на протяжении 28 лет».

47-летний исполнитель также признался, что мечтает снова выпустить хит, который можно было бы сравнить с песней «С чистого листа», «Ты одна, ты такая». Несмотря на утрату популярности, знаменитость не сидит без дела. На сегодняшний день он нашел себя в другой области. Так, она занимается продюсированием, сочиняет музыкальные композиции, принимает участие в театральных постановках.

Напомним, недавно певец рассказал, что наступивший месяц является для него юбилейным, так как исполняется 25 лет со дня знакомства с его супругой Еленой. Мужчина полюбил ее после того, как увидел на фото в альбоме товарищей, после попросил их посодействовать знакомству, а во время встречи понял, что она его судьба на всю жизнь. По его словам, Лена особенная, она мудрая, добрая, красивая. Их дочь в этом году заканчивает школу и планирует поступить в МГИМО.