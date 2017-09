Дмитрий Маликов удивил поклонников неожиданной сменой имиджа

Под такой фоткой просится длинный философский пост про жизненный путь,истинные ценности,поиски себя, бла.бла бла.. Но писать я его не буду.. Потому что это НА ФИГ НИКОМУ НЕ НУЖНО!!! #мысливслух

