Дмитрий Маликов удивил поклонников неожиданной сменой имиджа

Дмитрий Маликов ассоциируется у своих поклонников как человек, предпочитающий классический стиль одежды. И вот, недавно он удивил подписчиков своего микроблога, опубликовав фотографию, на которой был запечатлен в необычном для него образе.

Многие знают, что любимый цвет Дмитрия Маликова – черный, такого цвета практически вся его одежда. Лишь изредка его можно увидеть в чем-то белом или сером. Он надевает на себя спортивную одежду только тогда, когда играет в футбол, либо когда занимается утренней пробежкой. Что касается его прически, то она за долгие годы стала настоящей визитной карточкой артиста, практически все его поклонники привыкли видеть Дмитрия с длинными волосами, уложенными прямым пробором. Маликов позволял себе экспериментировать с внешностью только на экране какого-нибудь телевизионного шоу, и то, только в том случае, если это было предусмотрено сценарием.

И вот, недавно он удивил своих подписчиков, разместив в микроблоге фотографию, на которой предстал в весьма неожиданном образе. На снимке было видно, что волосы он зачесал назад и закрепил их в таком положении с помощью фиксирующего средства. Также на нем были джинсы вместо привычных его поклонникам брюк. Кроме того, на нем была черная обтягивающая футболка, толстая цепь на шее, а также кожаные перчатки – краги. Для завершения образа артист надел солнцезащитные очки.

Под такой фоткой просится длинный философский пост про жизненный путь,истинные ценности,поиски себя, бла.бла бла.. Но писать я его не буду.. Потому что это НА ФИГ НИКОМУ НЕ НУЖНО!!! #мысливслух A post shared by Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) on Sep 18, 2017 at 9:21am PDT

Многие поклонники отметили, что такой образ явно подходит певцу, написав об этом в комментариях под публикацией. Однако на фотографии видно, что Маликов сделал этот снимок в гримерке, а это говорит о том, что данный образ был собран для фотосессии, либо выступления.