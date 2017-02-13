Дмитрий Песков порадовал семейными снимками в своих знаменитых красных штанах

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков снова «блеснул» гламурным образом. Супруга Пескова Татьяна Навка опубликовала в своем Инстаграме две забавные семейные фотографии с мужем Дмитрием и дочерью Надей. Главной особенностью этих снимков стали знаменитые красные штаны Дмитрия Пескова.

На первом снимке Песков с малышкой Надей позируют с инструментами в руках – семейство очищает двор своего дома от снега. Причем маленькая Надя взяла в руки крупную лопату, а ее папа взялся за куда меньший инструмент. При этом Надежда целиком и полностью сосредоточена на уборке снега, а Дмитрий с улыбкой на лице наблюдает за поведением дочери.

В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница! ❄️👼🏻#надеждапескова A photo posted by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Feb 12, 2017 at 2:54am PST

В глаза бросается и еще один момент – Песков был одет в свои знаменитые красные штаны, в которых он уже однажды «засветился» на публике. Похоже, пресс-секретарь президента совсем не стесняется своих экстравагантных предпочтений в одежде.

А уже сегодня утром, в понедельник, Татьяна Навка опубликовала еще один забавный семейный снимок. На фото Песков все в тех же ярких штанах катает малышку Надю на санках, а та, похоже, безумно счастлива. Татьяна Навка подписала снимок очень оригинально, написав, что в семье началась очередная трудовая неделя.

Началась очередная трудовая неделя! A photo posted by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Feb 12, 2017 at 11:16pm PST

Поклонники пришли в восторг от семейной фотосессии Навки, Пескова и их маленькой дочери. Напомним, что малышка Надя появилась на свет в 2014 году, а на следующий год ее родители сыграли роскошную свадьбу.