Дмитрий Шепелев окончательно разочаровался в Андрее Малахове

Ещё совсем недавно Дмитрий Шепелев и Андрей Малахов были хорошего мнения друг о друге. Однако после недавнего выпуска программы “Прямой эфир” Дмитрий разочаровался в Андрее.

Дело в том, что в недавнем выпуске программы “Прямой эфир” Андрей Малахов обсудил конфликтную ситуацию между Дмитрием и родителями умершей Жанны Фриске. В ходе съемок этой программы Малахов публично пообещал родителям Жанны, что поможет им организовать встречу с внуком, которого Дмитрий всеми способами пытается оградить от общения с родственниками. Это заявление шокировало Шепелева, он назвал этот поступок профессиональным, но бесчеловечным по отношению к нему.

Напомним, еще совсем недавно Андрей Малахов придерживался противоположной стороны конфликта, поддерживая Дмитрия. Когда конфликт был в полном разгаре, в студии программы “Пусть говорят”, тогда её ведущим еще был Андрей, также собрались гости и обсудили ситуацию. Тогда Шепелев присутствовал в студии передачи, где высказал свою точку зрения, а также объяснил, почему является противником общения своего сына с бабушкой и дедушкой. В то время Малахов согласился с его точкой зрения, на глазах миллионов зрителей подержав Шепелева. Вдовец был чрезмерно благодарен такой искренней и дружеской поддержке, которая, как он думал, будет всегда. Однако Малахов довольно скоро, после того, как с громким скандалом уволился с “Первого канала” и перешел на “Россию 1”, резко изменил свою точку зрения.