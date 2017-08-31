Дмитрий Шепелев поддержал Диану Шурыгину

Диана Шурыгина появилась в студии шоу «На самом деле». Девушка рассказала свою точку зрения о скандальном инциденте, а также дала ответы на все вопросы о Сергее Семенове. Эфир передачи состоится уже сегодня, в 18:45 по московскому времени. Ведущий программы Дмитрий Шепелев признался, что на протяжении всей съемки шоу сопереживал Диане.



Эксперты программы «На самом деле» с помощью своего оборудования, позволяющего отделить правду от лжи, проверят версию Дианы Шурыгиной по поводу произошедшего во время празднования дня рождения одного из знакомых ее близкой подруги. После съёмок программы её ведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своих впечатлениях от девушки. Ему Диана показалась очень милой и ранимой, не имеющей представления о том, что делать со свалившейся на неё славой и ненавистью со стороны многих пользователей социальных сетей.

Также Дмитрий отметил, что во время съемок у Дианы был очень частый пульс, а это свидетельствует о сильном волнении. По его мнению, девушке было очень трудно вспоминать те страшные моменты из её жизни. Шепелев признался, что на протяжении всего съёмочного процесса сопереживал Шурыгиной. Он пообещал телезрителям показать настоящую Диану, которая впервые предстанет перед общественностью без маски.