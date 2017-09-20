Дмитрий Шепелев прокомментировал поведение Андрея Малахова

Несколько недель назад Андрей Малахов публично пообещал разобраться в конфликте между Дмитрием Шепелевым и отцом Жанны Фриске. А теперь Андрей шокировал общественность, заявив, что намерен организовать встречу Платона со своим дедушкой. Шепелев прокомментировал поведение Малахова.



Решение Андрея Малахова о том, что он собирается подержать Копылова, неприятно удивило Дмитрия Шепелева. Ведь муж умершей артистки Жанны Фриске ясно дал понять общественности, что категорически против встреч Платона с дедушкой. Телеведущий был неприятно удивлен тем, Андрей резко изменил свою точку зрения после того, как стал работать на другом телеканале. И это всё после того, как Шепелев искренне рассказывал Андрею о том, как пытается оградить своего ребенка от негатива. Тогда Дмитрий на глазах у миллионов телезрителей прошел проверку на полиграфе, который позволяет проверить правдивость слов говорящего.

Позже Шепелев прокомментировал слова Малахова о том, что тот собирается помочь Владимиру встретиться с внуком. Ведущий “Первого канала” заявил, что в том интервью рассказал Андрею о самом сокровенном. Однако Шепелев прекрасно понимает, то его коллега поступает крайне профессионально, но в тоже время бесчеловечно. Напомним, что последняя встреча, во время которой Владимир смог пообщаться со своим внуком, состоялась почти полгода назад. Тогда дедушка вместе с бабушкой встретился с маленьким Платоном во время циркового представления, куда также пришел Дмитрий в компании охраны и детского психолога. Долгожданная встреча продлилась не более пятнадцати минут.