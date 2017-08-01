Дмитрий Шепелев раскритиковал Марию Максакову

Недавно в студии программы «На самом деле» собрались друзья и знакомые Марии Максаковой, чтобы обсудить ситуацию, в которой на данный момент находится певица. В ходе эфира Дмитрий Шепелев раскритиковал поведение вдовы.

Поводом для того, чтобы посвятить выпуск передачи «На самом деле» жизни Марии Максаковой, стали появившиеся на просторах социальных сетей слухи о том, что её муж Денис Вороненков, который был застрелен в центре Киева, на самом деле жив. Нашлись даже те, кто якобы видел Дениса живым в Израиле. Затем присутствующие в студии пытались разобраться в том, действительно ли убийство Вороненкова было подстроено.

Дмитрий Шепелев предложил гостям, собравшимся в студии, ознакомиться с видеозаписью, на которой Мария Максакова прощалась с погибшим Денисом Вороненковым. После того, как все присутствующие обсудили происходящее на видео, ведущий программы заявил, что Мария ведет себя довольно странно. По его мнению, певица совершено не похожа на того человека, который страдает от гибели своего любимого мужа. Также он отметил, что произнесенные ей слова над могилой мужа больше подходят на заготовленную заранее речь, нежели чем на искрение слова боли от утраты.