Дмитрий Шепелев стал ведущим телешоу «На самом деле», которое зрители смогут увидеть уже 24 июля. Программа на Первом канале посвящена семейным проблемам, на шоу близким людям устраивают очную ставку, чтобы помочь им разобраться.

Гражданский муж Жанны Фриске решил вернуться на телевидение. Ему предложили стать ведущим нового телепроекта Первого канала, который получил название «На самом деле». Проект считается революционной программой, во время которой героям выпуска устраивают очную ставку. В нем принимают участие личности, которые ранее были близкими, но из-за непонимания перестали общаться. Ведущий активно прославляет новый проект, уверяя, что является сторонником правды. По его словам, в любом конфликте существует две правды, и даже когда лично уверен в своей правоте, важно услышать другого.

«Вопрос в том, готовы ли вы оба узнать всю правду? И еще добавлю: в нашей студии невозможно соврать. Ложь может сломать жизнь человека, уничтожить его карьеру, семью, его будущее. На протяжении долгого времени меня этой ложью покрывали, я знаю, как тяжело с этим жить. В этой программе я хочу помочь другим людям услышать друг друга, узнать правду и выяснить, что происходит с ними на самом деле», — утверждает ведущий.

Поклонники знаменитости с нетерпением ожидают премьеры программы, которая состоится уже через три дня.

Напомним, недавно суд принял решение, что Шепелев обязан давать семье Фриске видеться с внуком Платоном. Но время от времени это указание ведущий нарушает. По этой причине пристав назначил взыскание с него исполнительного сбора, размер которого составляет 5000 рублей. Если в дальнейшем ситуация не изменится, против гражданского мужа Жанны Фриске будут применены другие способы воздействия. По словам адвоката Игоря Путилова, из-за повторного совершения административного нарушения Шепелеву грозит штраф или арест на 5 суток.