Дмитрий Шепелев хочет стать отцом девочки

В своем недавнем интервью Дмитрий Шепелев признался журналистам в том, что очень хочет стать отцом еще одного ребенка – девочки. Как оказалось, телеведущий получает огромное удовольствие от роли отца.

После того как из жизни ушла супруга Дмитрия Шепелева – Жанна Фриске, обязанности по воспитанию маленького Платона полностью легли на плечи его отца. Мальчик появился на свет весной 2013 года. Тогда телеведущий желал только появления мальчика, но сейчас, четыре года спустя, он понял, что хочет воспитать еще и девочку. Кроме того, как оказалось, телеведущий совершенно не предполагал, что так скоро станет отцом. До рождения Платона он хотел жить исключительно для себя и не думать о воспитании детей. Однако когда он понял, что готов стать отцом ребёнка и рядом та самая женщина, от которой он хотел бы детей, случилось чудо. Когда Платон родился, Дмитрию понравилось воспитывать ребенка.

Отметим, что теперь вся жизнь телеведущего полностью посвящена наследнику. Недавно Дмитрий переехал в новое жилье, которое расположено неподалеку от детского садика, куда ходит его сын. Имея плотный рабочий график, Шепелев умудряется посвящать Платону довольно много времени. Он успевает не только накормить сына утром перед занятиями, но и отвезти на них и забрать, после того как они подойдут к концу. Кроме того, Дмитрий отмечает, что у ребенка потрясающее чувство юмора, благодаря которому он в свои четыре года может насмешить даже взрослого человека.