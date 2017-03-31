Дмитрий Тарасов: действительно ли футболист снова решил жениться?

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уже не скрывают свои отношения. После дня рождения футболиста стало понятно: слухи об их романе – это не просто слухи. А после дня рождения Насти поклонники и вовсе заподозрили, что парочка собирается сыграть свадьбу.

Поводом для таких подозрений стало кольцо на пальце 23-летней модели. Ранее поклонники его не замечали. И хотя ни Настя, ни Дима фотографий с мероприятия в микроблогах не публиковали, снимки все равно проникли в Сеть из третьих рук.

Сам факт того, что Костенко одела на праздник кольцо, предположительно подаренное Тарасовым, уже свидетельствует о том, что парочка не собирается скрывать своих планов.

Но с другой стороны кольцо является не таким уж и достоверным доказательством, даже одетое на безымянный палец. По крайней мере, речь может идти об обручении, а не о свадьбе. В то же время события плавно развиваются в сторону бракосочетания парочки, и свадьба была бы вполне логичной.

У Тарасова и Костенко есть как поклонники, так и откровенные недоброжелатели и скептики. В частности, многие обращают внимание, что Дмитрий собирается жениться уже третий раз, и два брака до этого изначально также выглядели очень многообещающими. Некоторые скептики уверены, что Костенко ожидает такая же судьба, как и двух первых жен Дмитрия.

Интересно, что Анастасия – едва ли не самая скромная среди всех девушек футболиста. При разводе с Бузовой Дмитрий отмечал, что устал от постоянного публичного внимания.