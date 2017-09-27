Футболист Дмитрий Тарасов радует свою новую избранницу аналогичными свиданиями, которые раньше устраивал для бывшей супруги Ольги Бузовой. Многие подписчики Тарасова в социальной сети “Инстаграм” негативно отреагировали на его очередную публикацию. Обнародованный снимок, на котором запечатлено его времяпрепровождение с возлюбленной, был сделан в бане – любимом месте отдыха его экс-супруги, Ольги Бузовой.
Как известно, бывший супруг Ольги Бузовой сейчас строит отношения с новой избранницей – Анастасией Костенко. Влюбленные на протяжении нескольких месяцев вместе проживают в том самом особняке, который когда-то спортсмен строил вместе с Ольгой. С тех пор как Дмитрий перестал скрывать от общественности новую избранницу, он начал регулярно хвастаться в своем микроблоге идеальными отношениями с Анастасией, публикуя совместные с ней фотографии.
На днях он решил в очередной раз едко подчеркнуть разочарование от прошлого брака, опубликовав фотографию, на которой запечатлел одно из любимых занятий бывшей супруги – посещение бани. Однако в этот раз он пошел туда с Анастасией Костенко. Как можно видеть на обнародованном снимке, футболист в компании своих коллег по клубу, а также новой избранницы и её подруги, весело проводит время. Данная публикация спровоцировала бурное обсуждение среди подписчиков его микроблога, многие из них заметили сходство со свиданиями, которые Дмитрий раньше устраивал для Ольги.
Некоторые из его подписчиков отреагировали на эту публикацию негативно, посчитав, что Тарасов таким образом дразнит бывшую супругу. Другие, напротив, отметили, что после того как спортсмен начал встречаться с моделью, он заметно похорошел и как будто зажил полной жизнью. “Дмитрий и Настя счастья вам, а на этих злюк не обращайте внимания!”, – пишут поклонники Тарасова в комментариях под фотографией.