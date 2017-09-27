Футболист Дмитрий Тарасов радует свою новую избранницу аналогичными свиданиями, которые раньше устраивал для бывшей супруги Ольги Бузовой. Многие подписчики Тарасова в социальной сети “Инстаграм” негативно отреагировали на его очередную публикацию. Обнародованный снимок, на котором запечатлено его времяпрепровождение с возлюбленной, был сделан в бане – любимом месте отдыха его экс-супруги, Ольги Бузовой.

Как известно, бывший супруг Ольги Бузовой сейчас строит отношения с новой избранницей – Анастасией Костенко. Влюбленные на протяжении нескольких месяцев вместе проживают в том самом особняке, который когда-то спортсмен строил вместе с Ольгой. С тех пор как Дмитрий перестал скрывать от общественности новую избранницу, он начал регулярно хвастаться в своем микроблоге идеальными отношениями с Анастасией, публикуя совместные с ней фотографии.

На днях он решил в очередной раз едко подчеркнуть разочарование от прошлого брака, опубликовав фотографию, на которой запечатлел одно из любимых занятий бывшей супруги – посещение бани. Однако в этот раз он пошел туда с Анастасией Костенко. Как можно видеть на обнародованном снимке, футболист в компании своих коллег по клубу, а также новой избранницы и её подруги, весело проводит время. Данная публикация спровоцировала бурное обсуждение среди подписчиков его микроблога, многие из них заметили сходство со свиданиями, которые Дмитрий раньше устраивал для Ольги.

С легким паром #баня#понедельникденьтяжелый#выходной A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on Sep 25, 2017 at 9:38am PDT

Некоторые из его подписчиков отреагировали на эту публикацию негативно, посчитав, что Тарасов таким образом дразнит бывшую супругу. Другие, напротив, отметили, что после того как спортсмен начал встречаться с моделью, он заметно похорошел и как будто зажил полной жизнью. “Дмитрий и Настя счастья вам, а на этих злюк не обращайте внимания!”, – пишут поклонники Тарасова в комментариях под фотографией.