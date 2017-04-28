Дмитрий Тарасов поведал о своем отношении к спорту

Дмитрий Тарасов дал интервью, в котором поведал о своем отношении к спорту. Футболист признался, что для него значит футбол, и как он проводит свое свободное время.

Совсем недавно Дмитрий дал интервью одному из изданий, в котором поведал о своем отношении к спорту. Футболист признался, что отводит тренировкам очень много времени, так как профессионал должен выдерживать большие нагрузки. Как стало известно от спортсмена, выходные в его плотном графике и вовсе большая редкость. Однако Тарасов уже привык к такому графику и спокойно относится к тому, что редко может отдохнуть в компании друзей и своей возлюбленной.

«Сейчас такой график, что у нас совсем нет выходных. Максимум – это один-два дня раз в две недели. Но человек может ко всему привыкнуть, я лично уже привык к такому режиму и мне довольно комфортно жить в таком графике», – поделился мужчина.

Изданию «Starhit» стало известно, что только зимой футболист может позволить себе отдохнуть более недели. Зачастую в это время Тарасов отправляется в теплые страны, где, несмотря на отпуск, он продолжает заниматься в спортзале и устраивать себе пробежки. Кроме того, в свободное от работы время Дмитрий с удовольствием играет в футбол с друзьями, а после расслабляется в сауне с шашлыком. Дмитрий Тарасов считает футбол своим призванием и планирует в дальнейшем работать в этой отрасли.

Напомним, что совсем недавно Дмитрий перестал скрывать свой роман с моделью Анастасией Костенко. Пара делится совместными снимками в Инстаграм и вместе выходят в свет. Костенко и Тарасов выглядят счастливыми и даже успели завоевать армию поклонников.