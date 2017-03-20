Дмитрий Тарасов проигнорировал оскорбления Ольги Бузовой в адрес его новой девушки

Футболист Дмитрий Тарасов недавно отпраздновал свой 30-летний юбилей. День рождения полузащитника столичного «Локомотива» вызвал большой интерес публики, прежде всего потому, что постаралась его бывшая супруга – Ольга Бузова.

Телеведущая сперва едко поздравила футболиста с его праздником в своем Инстаграме, но затем и вовсе спровоцировала громкий скандал.

Начинающая певица прокомментировала пост в Инстаграме певицы Ханны, которая присутствовала на дне рождения Тарасова. Бузову возмутило то, что Ханна так тепло отнеслась к новой возлюбленной Дмитрия – Анастасии Костенко. Ольга разразилась в обвинениях и оскорблениях.

В ответ Ханна просто отключила комментарии, дабы не провоцировать новую волну разборок. Позже артистка заявила, что просто не понимает, чем так возмущалась телеведущая и о каком предательстве вообще идет речь.

Самое любопытное в этой истории то, что сам виновник торжества вообще никак не отреагировал на инцидент. В Инстаграме Тарасова нет вообще ни одной публикации, посвященной своему дню рождения. И уж тем более Дмитрий не стал отвечать Ольге Бузовой за публичные оскорбления своей новой девушки и гостьи своей вечеринки – Ханны.

Стоит отметить, что большинство сторонних наблюдателей встали на сторону Дмитрия и Ханны, о чем можно судить с комментариев в соц. сетях и электронных СМИ. Впрочем, бытует мнение, что Тарасов еще успеет «отыграться» на Бузовой и просто выжидает подходящий для этого момент.