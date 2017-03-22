Дмитрий Тарасов возмутил поклонников «отвратительным» поступком

Дмитрий Тарасов прервал молчание после выходки Ольги Бузовой на его дне рождения. Спустя несколько дней после нашумевшей вечеринки Дмитрий сделал несколько любопытных публикаций в своем Инстаграме.

В первую очередь, футболист выложил семейное фото с праздника, на котором он позировал вместе со своей семьей. В подписи к фото он поблагодарил своих близких, которые в этот важный день его жизни были рядом с ним. Кроме того, Тарасов поблагодарил своего брата T-Killah за его поздравления, а также выразил сожаление о том, что тот не смог лично поприсутствовать у него на вечеринке.

Однако особое внимание к себе привлекла последняя публикация спортсмена. Тарасов поучаствовал в странном флэшмобе, эстафету от которого получил как раз от T-Killah. Суть заключается в том, чтобы выплюнуть жевательную резинку себе на обувь, а затем снова подбросить и поймать ее ртом.

У Тарасова, судя по опубликованному видео, это очень хорошо получилось. На ролике Дмитрий эффектно выходит со своего черного «Гелика», выполняет условия флэшмоба и садится обратно в машину.

Интересно и то, что Дмитрий передал эстафету своей новой девушке – Анастасии Костенко. Теперь подписчики заинтригованы тем, примет ли вызов 22-летняя подружка футболиста.