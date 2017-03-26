Дмитрий Тарасов впервые опубликовал совместное с Анастасией Костенко фото

Дмитрий Тарасов впервые опубликовал совместную с Анастасией Костенко фотографию. Футболист провел вместе со своей девушкой выходные. А компанию спортсмену и его подружке составили близкие друзья.

Поклонники Дмитрия Тарасова, наконец, дождались момента, когда футболист перестанет скрывать свою новую девушку. Впервые на публике вместе с ней Дмитрий появился на своем дне рождения. А сегодня, 26 марта, впервые опубликовал совместную с ней фотографию.

На снимке Тарасов, Костенко, рэпер T-killah и другие друзья футболиста вместе позируют на одной из московских улиц. Сам футболист так и написал: погуляли с друзьями по Москве. Для фанатов полузащитника этот снимок представляет просто огромный интерес.

В комментариях разразилась привычно бурная дискуссия. Тема дискуссии все та же – новые отношения Дмитрия. Кто-то поддерживает футболиста, кто-то осуждает, а кто-то – откровенно оскорбляет его и его новую девушку. Сам Тарасов привычно не реагирует на подобные провокации.

Погуляли по Москве #друзья#москва#выходной A post shared by tarasov23 (@tarasov23) on Mar 26, 2017 at 6:51am PDT

Недавно Тарасов оказался в центре другой провокации. Телеканал «РЕН ТВ» привел слова, принадлежащие якобы Дмитрию Тарасову, в которых футболист оскорбляет своих соотечественников, называя их «лузерами и лохами». Сам спортсмен после опроверг якобы принадлежащие ему слова, а представители «Локомотива» заявили, что будут ждать от представителей канала скорейшего опровержения. Кто стоит за этой провокацией, пока совсем не ясно.