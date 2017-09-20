Дмитрий Хворостовский отменил ближайшие выступления из-за проблем со здоровьем

Ближайшие выступления Дмитрия Хворостовского были отменены, в том числе и то, которое должно было состояться двадцать шестого сентября в Москве. Об этом журналистам сообщили организаторы концерта.

Официальные представители консерватории сообщили, что в день, на который было запланировано выступление Дмитрия Хворостовского, выступит Алексей Шмитов. Он исполнит шесть токкат Иоганна Себастьяна Баха. Также ничего до сих пор не известно насчет другого выступления Дмитрия, которое должно было состояться через два дня в Бухаресте. Афиша предстоящих музыкальных мероприятий до сих пор остается без дат и городов. Поэтому трудно пока судить о том, когда артист вновь сможет порадовать своих слушателей выступлениями.

О том, что артист страдает от тяжелых проблем со здоровьем, общественность узнала еще два года назад. Тогда стало известно, что у Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга третьей степени. Затем артисту пришлось пройти курс химиотерапии, который продлился несколько месяцев. Он намеренно отказался от проведения хирургического вмешательства, но ему пришлось по нескольку часов тратить на проведение химиотерапии каждый день. Скорее всего, эта терапия принесла положительный результат, но на данный момент говорить о том, что артисту удалось добиться полной ремиссии, пока рано. Затем Дмитрий смог нормализовать свое самочувствие и вернуться на большую сцену. Тогда на официальном сайте артиста сообщалось, что из-за болезни его голос никак не изменился. Сам артист утверждает, что полон сил для борьбы с болезнью.